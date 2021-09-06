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فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير

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الفنانة مروة الأزلي

فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير

الفنانة مروة الأزلي روت التفاصيل من خلال برنامج حواري على إحدى الفضائيات المصرية، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل مرهقة للغاية

العربية.نت

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فجرت فنانة مصرية شابة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها.

الفنانة مروة الأزلي روت التفاصيل من خلال برنامج حواري على إحدى الفضائيات المصرية، الأحد، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل متعبة ومرهقة للغاية.

الفنانة مروة الأزلي
الفنانة مروة الأزلي

الفنانة الشابة قالت إنها دخلت في نوبة بكاء شديدة، أثناء تصوير مشهد خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية"، الذي أذيع أثناء شهر رمضان الماضي، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها، وانهارت من البكاء أثناء التصوير، لأنها تذكرت واقعة التحرش التي تعرضت لها.

الفنانة مروة الأزلي
الفنانة مروة الأزلي

وتابعت بالقول: "تعرضت للتحرش وقت تصوير أحد المسلسلات من قِبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير"، مشيرة إلى أنه جرى واختفى من اللوكيشن والتصوير.

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وأضافت أنها لم تستطع الوصول لذلك الشخص، لكنها انهارت وبكت من الخوف وقتها.

وقالت إن "البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وبأنها مش إنسانة.. إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر".

يُذكر أن مروة الأزلي شاركت مؤخرا ضمن أبطال مسلسل "حرب أهلية"، ومسلسل "نسل الأغراب" ومسلسل "بنت السلطان"، وهذه المسلسلات قد تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي.

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