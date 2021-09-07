حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان

حادث مروع تقشعر له الأبدان شهده طريق الحبيل بمحافظة رجال ألمع الواقعة غرب منطقة عسير السعودية، الأحد.

وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة ثابتة وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حادث تصادم مرعب بين سيارتين، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 3، إصابة اثنين منهم خطيرة، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

حادث مروِّع يخلف وفاتَيْن و3 إصابات على طريق الحبيل بـ"رجال ألمع".

https://t.co/yERWaMauL9 pic.twitter.com/tVCFvfGyEy — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 5, 2021

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في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ 997 عند الساعة السادسة من مساء الأحد من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع.

وأكد الألمعي أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

كما لفت إلى أنه عند وصول أولى الفرق الساعة 18.20 تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات، اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

إلى ذلك، أهاب بجميع السائقين أخذ الحيطة والحذر، وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، مشدداً على أهمية ربط حزام الأمان.