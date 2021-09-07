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شاهد رئيس وزراء كندا بورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى

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ترودو أثناء ركوبه الحافلة وتعرضه للرشق
ترودو أثناء ركوبه الحافلة وتعرضه للرشق

شاهد رئيس وزراء كندا بورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى

دبي - العربية.نت

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وجد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في ورطة بعدما ألقى معارضون لإجراءات الحظر والتطعيم المرتبطة بفيروس كورونا الحصى عليه، وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها إلى ولاية أونتاريو أمس الاثنين.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من الأشياء الصغيرة ومن ضمنها الحجارة، وهي تطير أمام ترودو أثناء صعوده إلى حافلة حملته.

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واحتج الأشخاص الذين ألقوا الحجارة على ترودو، ضد سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال ترودو إنه لم يصب بأذى، مشيراً خلال حديثه للصحافيين على متن طائرة الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي، إلى أن "هناك أجزاء صغيرة من الحصى وأنه ليس بالأمر الجلل"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي واجه في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وكان ترودو أعلن منتصف أغسطس عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر الجاري، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكداً أن كندا تمر بلحظة تاريخية بسبب جائحة كورونا.

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