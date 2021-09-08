إبداع طالبان.. علقوا إطارا بعنقه وجالوا المدينة مبتسمين

يوماً بعد آخر، تكشف حركة طالبان عن طرق جديدة في معاقبة المخالفين. وفي جديد أساليب القصاص هذه، معاقبة عبر وضع "إطارات حول العنق".

جلال آباد میں ایک شخص کو دو ٹائر چوری کرنے پر گرفتار کیا گیا۔

دونوں ٹائر ڈاکو کے گلے میں لٹکا کر شہر کے گرد گھمایا گیا pic.twitter.com/XlI8C0GmYU — افغان اردو (@AfghanUrdu) September 6, 2021

فقد أقدم عناصر الحركة في جلال آباد على معاقبة رجل اتهم بسرقة إطارات، عبر تعليق إطارين حول عنقه.

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ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون أفغان صورا للحادثة، موضحين أن عناصر الحركة المتشددة صعدوا بالرجل على متن شاحنة صغيرة، وطافوا به مبتسمين شوارع المدينة، من أجل إهانته وذله، فضلا عن أخذه عبرة للآخرين!

تأتي تلك الأنباء في وقت يكرر المجتمع الدولي تحذيراته للحركة بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما تتزايد المخاوف لدى العديد من الأفغان.

ولعل مشاهد تدفق آلاف المواطنين إلى مطار كابل، منتصف الشهر الماضي (أغسطس 2021) إثر سيطرة طالبان على العاصمة، لخير دليل على حجم المخاوف التي تعتري الأفغان من انتهاكات الحركة، على الرغم من أن الأخيرة حاولت أكثر من مرة طمأنة المتوجسين.

لا سيما أن آلاف المواطنين في أفغانستان لم ينسوا بعد الأحكام المتشددة والوحشية أحيانا التي نفذتها طالبان خلال حكمها في التسعينات.