انتشار فيديو لشباب "عراة" يرقصون على لمبات مكسرة بأحد شوارع القاهرة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لأحد الأفراح الشعبية في منطقة أرض اللواء بإمبابة، أحد أشهر الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية القاهرة.

وظهرت في الفيديو احتفالات غريبة يقوم بها الشباب الذين يرقصون نصف عراة في منتصف أحد الشوارع، إضافة إلى وضع اللمبات الضوئية المكسرة كأرضية يرقصون عليها، ما أثار استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأثار الفيديو الغريب موجة من التعليقات المستنكرة والساخرة، حيث قال أحد المعلقين "ده مش احتفالات شيعة والا مولد سيدي العريان والا طقوس ماسونية ده فرح في أرض اللواء واللي في الأرض ده مش تلج والا فوم والا نشارة خشب، دي لمض نيون متكسرة".