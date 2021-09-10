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هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟

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شيرين رضا

هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟

قالت في تصريحات إعلامية: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت"

العربية.نت

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كشفت الفنانة شيرين رضا حقيقة عدم تهنئتها لابنتها نور عمرو دياب على خطبتها من كيران، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات تفيد بعدم تقديم شيرين التهنئة لابنتها لعدم اقتناعها بالخطوبة.

وقالت شيرين خلال لقاء إعلامي: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت".

وتابعت بالقول: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".

شيرين ونور
  • شيرين ونور
  • شيرين وعمرو ونور
  • شيرين رضا وابنتها نور
3 صور
شيرين ونور
شيرين ونور
شيرين وعمرو ونور
شيرين وعمرو ونور
شيرين رضا وابنتها نور
شيرين رضا وابنتها نور

كانت نور عمرو دياب كشفت خلال الفترة الماضية لأول مرة عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر "إنستغرام"، حيث أعربت عن سعادتها لتجهيز الانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور عمرو دياب عبر إنستغرام: "أستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي"، مؤكدة أنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة، بسبب فقدانها بعض الوزن، موضحة أنها سوف تكشف عن الخاتم من خلال صفحتها بعد تعديلات به".

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام".

نور كانت قد نشرت صورة لوالدتها شيرين وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية".

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