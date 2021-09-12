أنباء عن زواج أصالة من شاعر عراقي.. من هو فائق حسن؟

أعلنت أمس السبت، الإعلامية الكويتية، مي العيدان، زواج المطربة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

ونشرت مي صورة تجمع أصالة وفائق عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

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والشاعر العراقي الذي يبلغ 52 عاما تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.

وتعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، من أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت".

من جهتها، امتنعت أصالة عن التعليق على النبأ بالإيجاب أو السلب، كما لم يصدر عن حسن فايق أي بيان بهذا الشأن.

كانت الفنانة السورية قد انفصلت عن زوجها السابق المخرج طارق العريان أواخر عام 2019.