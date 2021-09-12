ضجة في الأردن.. بركة حمراء غريبة بجانب البحر الميت
السلطات أخذت عينة وأكدت الإعلان عن النتائج فور صدورها
خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط الأردنية بانتشار صور لبركة حمراء في منطقة البحر الميت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ما استدعى تدخل وزارة الري للتعليق على الموضوع.
فقد أكدت الوزارة في بيان، أن هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر تماماً.
وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، الأحد، إن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وأرسلت إلى المختبرات لتحليلها.
كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور ورودها.
اليوم لاحظ بعض رواد البحر الميت خروج مياه لونها مختلف كما موضح بالصور— سليمان الهويمل🇯🇴 (@Sulaimanhwamil) September 11, 2021
وكل ما فيها منسوب المياه برتفع وبنفس اللون
في ناس عندو فكرة عن هاي الظاهرة؟
وما اسبابها؟ pic.twitter.com/TYyl7RaUXc
الجدير ذكره أن منشورات كثيرة تحمل صوراً كانت تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يتساءلون فيها عن تلك البركة الحمراء الذي ظهرت فجأة، حيث لاحظ الناس خروج مياه بلون مختلف.
وأفاد آخرون بأن منسوب المياه قد ارتفع في تلك المنطقة عن الطبيعي، إلى أن أكدت وزارة الري أن تلك بركة المياه هذه معزولة عن البحر ولن تؤثر على مياه البحر الميت أبداً.