فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر.. كشفت عنه ناسا

بعد مرور 20 عاماً على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمية، نشرت وكالة "ناسا" صورة مروعة أظهرت الكم الهائل من الدخان الناجم عن الهجوم.

ونشرت الوكالة صوراً وثقها أحد روادها من الفضاء للهجمات في مدينة نيويورك، وقالت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء.

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كما أظهرت الصورة مشهد الدخان الكثيف الذي نتج عن هجوم البرجين متصاعداً إلى جهة الشرق من مدينة نيويورك.

وأحيت الولايات المتحدة أمس، ذكرى مرور 20 عاماً على تلك الفاجعة المروعة، التي أودت بحياة 3 آلاف شخص.

Today, on the 20th anniversary, we honor the victims and heroes of September 11th.



Astronaut Frank Culbertson was aboard the ISS in 2001 and witnessed the attacks from space.



His reflections on that tragic day: https://t.co/vaIvf6eakf



His letters:https://t.co/ubMP61ZENo pic.twitter.com/a3er0HXk0z — NASA History Office (@NASAhistory) September 11, 2021

بايدن يحيي ذكرى الهجمات

فقد أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن تلك المناسبة المريرة بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة عام 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.

يذكر أن الذكرى هذه السنة أتت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي بدأتها القوات الأميركية في أفغانستان، قبل نحو 20 عاماً للقضاء على القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.