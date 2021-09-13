ضربوها بسياط..فيديو صادم لعناصر طالبان ينقضون على امرأة

رغم وعودها باحترام حقوق المرأة منذ وصولها إلى سدة الحكم في أفغانستان وانتهاج مسار مختلف عن ذلك الذي اتبعته قبل 20 عاماً، ها هي الانتهاكات المسجلة يومياً على أيدي طالبان بحق النساء تشير إلى عدم صدقية تلك الوعود.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من طالبان يقومون بجلد امرأة بالسياط على متن إحدى مركباتهم الخاصة بالأمن.

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وأظهر المقطع ضرب المرأة بعنف دون معرفة الأسباب، فيما كانت تصرخ دون حول ولا قوة.

For those who say Taliban has changed in these 20 years, watch this video of coward Taliban savages brutally flogging this Afghan woman as she screams helplessly. These coward Pakistan backed terrorists can only show their power by attacking women. pic.twitter.com/njxZlzGWXK — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 12, 2021

في السياق، علّق أحد الناشطين على "تويتر" قائلاً "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن طالبان قد تغيرت في هذه السنوات العشرين، شاهد هذا الفيديو لجبناء طالبان وهم يجلدون بوحشية هذه المرأة الأفغانية وهي تصرخ بلا حول ولا قوة".

وقالت ناشطة تعليقاً على المقطع "طالبان المتغيرة يجلدون امرأة في أفغانستان. إنها تصرخ. أفغانستان كلها في هذا الوضع بينما العالم نائم".

Changed Talibans are flogging woman in Afghanistan. She is screaming.😭 The whole Afghanistan is in this situation while world is sleeping. pic.twitter.com/1gznpS5p76 — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) September 12, 2021

تظاهرات نسائية ضد الحركة

وكانت عشرات الأفغانيات نظمن في الأسابيع الماضية تظاهرات للمطالبة بحق العمل في ظل النظام الجديد واحتجاجاً على تغييب المرأة في الحكومة الجديدة.

كذلك، حذرت منظمات حقوقية عدة ومنها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة ارتكبت على يد طالبان الشهر الماضي، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.