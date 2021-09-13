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ضربوها بسياط..فيديو صادم لعناصر طالبان ينقضون على امرأة

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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

ضربوها بسياط..فيديو صادم لعناصر طالبان ينقضون على امرأة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم وعودها باحترام حقوق المرأة منذ وصولها إلى سدة الحكم في أفغانستان وانتهاج مسار مختلف عن ذلك الذي اتبعته قبل 20 عاماً، ها هي الانتهاكات المسجلة يومياً على أيدي طالبان بحق النساء تشير إلى عدم صدقية تلك الوعود.

صورة خطفت الأنظار.."طالبان غير مدربة للتعامل مع النساء" سوشيال ميديا صورة خطفت الأنظار.."طالبان غير مدربة للتعامل مع النساء"

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من طالبان يقومون بجلد امرأة بالسياط على متن إحدى مركباتهم الخاصة بالأمن.

وأظهر المقطع ضرب المرأة بعنف دون معرفة الأسباب، فيما كانت تصرخ دون حول ولا قوة.

في السياق، علّق أحد الناشطين على "تويتر" قائلاً "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن طالبان قد تغيرت في هذه السنوات العشرين، شاهد هذا الفيديو لجبناء طالبان وهم يجلدون بوحشية هذه المرأة الأفغانية وهي تصرخ بلا حول ولا قوة".

وقالت ناشطة تعليقاً على المقطع "طالبان المتغيرة يجلدون امرأة في أفغانستان. إنها تصرخ. أفغانستان كلها في هذا الوضع بينما العالم نائم".

تظاهرات نسائية ضد الحركة

وكانت عشرات الأفغانيات نظمن في الأسابيع الماضية تظاهرات للمطالبة بحق العمل في ظل النظام الجديد واحتجاجاً على تغييب المرأة في الحكومة الجديدة.

كذلك، حذرت منظمات حقوقية عدة ومنها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة ارتكبت على يد طالبان الشهر الماضي، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

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