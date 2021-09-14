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فيديو.. وزير لبناني يبكي أثناء تسليمه الوزارة لخلفه

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راوول نعمة
لبنان

فيديو.. وزير لبناني يبكي أثناء تسليمه الوزارة لخلفه

الحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور برئاسة نجيب ميقاتي بعد سنة و3 أشهر من المماطلة

دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لوزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، وهو ينهار بالبكاء، خلال لقاء صحافي.

وكان نعمة يتحدث بمناسبة تسليم الوزير الجديد أمين سلام، مهامه. ولم يتمالك نفسه عند حديثه عن عمال الاهراءات الذين سقطوا ​ضحايا​ في ​انفجار مرفأ بيروت​ العام الفائت، بدأ الوزير السابق راوول نعمة بالبكاء وتوقف عن الكلام، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا ورقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحافي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

وجاءت معظم التعليقات سلبية، حيث قال بعضهم إنه ينافس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في البكاء.

وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أبصرت النور قبل يومين برئاسة نجيب ميقاتي بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، الاثنين، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم.

ورغم أن معظم وزراء تلك الحكومة لا ينتمون إلى أي تيار سياسي بشكل علني ورسمي، غير أن تسميتهم جاءت من رؤساء أحزاب وقادة سياسيين بارزين، وهو ما تُرجم "بالمعارك" السياسية على الحصص والحقائب وكان سبباً رئيسياً في تأخير ولادة الحكومة، ما جعل ظاهرها وزراء من أصحاب الاختصاص أما باطنها فسياسي يعكس خريطة توزّع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.

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