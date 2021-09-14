فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة!

أقدم مواطن أردني على تحطيم ممتلكات بنك في العاصمة عمّان، بعد خلاف مع أحد الموظفين على معاملة بنكية.

واستعمل المهاجم الذي يبلغ من العمر 42 عاما، الحجارة والعصي، وأدوات حديدية ليتمكن من تحطيم الواجهات الزجاجية وسط أنظار الحضور.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ "العربية.نت" إن أحد الأشخاص أقدم على التهجم على فرع أحد البنوك في منطقة الياسمين في العاصمة عمان إثر خلاف بخصوص معاملة بنكية.

وقال العقيد السرطاوي إنه قام بتكسير زجاج مدخل البنك والصراف الآلي، حيث تم التحرك على الفور للمكان وضبط الشخص واصطحابه إلى المركز الأمني.

وأكد العقيد السرطاوي أنه جرى التحقيق مع الشخص وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة لينال عقابه.