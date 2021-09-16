حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن

تعيش الأوساط الأردنية خلال الساعات الأخيرة صدمة كبيرة بعد انتشار تفاصيل جريمة قتل مواطن بحق زوجته عندما سكب عليها الكاز وأشعل بها النار أمام أطفالها الثلاثة.

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في التفاصيل، كشفت صفحة "الحركة النسوية في الأردن" عبر حسابها في انستغرام، معلومات عن الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الشابة هيفاء أبو هاني عن عمر يناهز الـ28 عاماً على يد زوجها البالغ من العمر 51 عاماً حرقاً.

حرقها أمام أطفالها

وأوضحت الحركة أن الجريمة وقعت قبل أسبوع حين سكب زوج هيفاء مادة الكاز المشتعلة ثم أضرم النار بها، وفارقت الحياة بعد وصولها مستشفى البشير في العاصمة عمان.

كما نقلت الصفحة عن شهود عيان أن الضحية كانت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها قبل أن ينهي حياتها للأبد.

منشور قبل الوفاة بساعات

كذلك أشارت إلى منشور كتبته الراحلة عبر حسابها في فيسبوك قبل وفاتها بساعات قالت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي".

وفي تصريح لـ"العربية"، طالبت والدة الضحية بإنزال أقسى العقوبات بحق الزوج القاتل، فيما أشار والد هيفاء إلى أن المجرم يتعاطى نوعا من المخدرات.

العائلة تطالب بأقسى العقوبات

كما أشارت العائلة إلى أن ابنتهم حاولت كثيرا إقناعه بترك المخدرات دون فائدة، إلى أن قامت بإبلاغ الشرطة، وبعد خروج الزوج القاتل من السجن عقب انتهاء فترة حكمه بدأت مراحل التعذيب.

وأضافت الوالدة أن القاتل كان يعذب ابنتها ويضربها، ويوم الجريمة وقع شجار كبير بينهما انتهى بحرق الزوجة، مشيرة إلى أنه رفض إسعافها حتى.

وأوضح الأب أن ابنته قبل وفاتها أكدت له أنها توسلت لزوجها الذي حرقها أمام أطفالها كي يسعفها إلا أنه لم يستجب.

وأكدت المعلومات أن الجاني اليوم أضحى في قبضة العدالة ينتظر حكم القضاء.