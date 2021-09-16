لا عقوبة أبدية.. مي حلمي: عائدة لبرنامجي بعد أيام!

منذ أسبوعين وحتى اليوم، تشغل الإعلامية الرياضية المصرية، مي حلمي، مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط في بلادها بعد قرار إيقاف برنامجها "الحكم"، بسبب ما بدر منها في إحدى الحلقات من انفعال أجبر أحمد صالح نجم نادي الزمالك سابقاً للانسحاب على الهواء مباشرة.

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وبسبب الجدل وانقسام الآراء، قررت إدارة القناة إيقاف برنامج حلمي عازية ذلك لما صدر منها تجاه الضيف ووقف التعامل معها وإحالتها للتحقيق.

كما لم يقف الجدل عند هذا الحد، خصوصاً بعد انتشار شائعات تفيد بهروب المذيعة خارج مصر أو اختفائها وما إلى ذلك.

بدورها، جددت حلمي حالة الفوضى بمنشور لها عبر إنستغرام أكدت فيه عودتها للبرنامج بعد أيام عقب عودتها من السفر.

"تخرج عن صمتها"

وعبر برنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية"، ومع الزميلة سارة دندراوي، قررت مي حلمي كشف بعض التفاصيل عن الحادثة، خصوصاً أنها كانت التزمت الصمت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت حلمي في كلامها أنها لم تخرج عن أسلوب البرنامج أبداً، مشيرة إلى أن كل إنسان يخطئ، كما أنها التزمت بأسلوب الحوار.

كذلك أضافت أن مهنتها مهنة صعبة خصوصاً أنها محسوبة على الرجال أكثر، وأنه من غير السهل أبداً جدال أثنى لرجل حول كرة القدم، لأن الحديث سينتهي حتماً بصدام أو يتخلله انفعالات.

المقاطع اجتزأت

وتابعت أيضاً، أنها ابتدأت حلقتها بأسئلة طبيعية عادية، وأن ضيفها هو من اعترض بأنه كان أجاب على هذه الأسئلة في حوارات سابقة.

كما أوضحت أن الناس لم تشاهد الحلقة كاملة، حيث إن هناك مشاهد أخرى للحوار لم تنتشر إلى هذا الحد ولم يسلط عليها الضوء.

إلى ذلك أكدت أن برنامجها من البرامج المثيرة للجدل، التي يصاحبها حالات أخد ورد وهذا طبيعي.

"عتب على شخصيات مشهورة"

وعن الأسماء البارزة التي انتقدت أسلوبها، عتبت مي على الكثيرين، مشيرة إلى أنها كانت ستتقبل نصيحتهم لو نصحوها أو انتقدوا أسلوبها باحترام بعيداً عن الذم والشتم.

أما عن هروبها، فقد شددت حلمي على أنها منذ 4 سنوات تعيش بين مصر ودبي، وأنها لم تهرب أبداً، وإنما عندما حصلت البلبلة قررت القناة إيقاف البرنامج فسافرت هي إلى حين برودة القصة.

بدوره شدد مالك قناة "الحدث اليوم" النائب محمد إسماعيل لـ"تفاعلكم" أيضاً، على أن برنامج مي سيعود خلال أيام، وأنه لا عقوبة أبدية على المذيعة، وأن برنامج "الحكم" عائد للبث قريباً.

مزحة لطيفة

وفي خضّم الحوار، اعتبرت حلمي أن هناك نقاط تشابه بينها وبين الزميلة سارة، بأن كليهما تطرحان أسئلة قوية لأن هكذا تطلب طبيعة برنامجهما.

وقد أكدت حلمي أنها لن تترك مجال الرياضة، وحتى لو طلب منها تغيير النمط سيبقى لأسئلتها منحى الجدية ولو بنسبة قليلة.

يشار إلى أن مي كانت تعرضت لانتقادات واسعة بعد الحلقة، ومن بين النقاد أسماء لفنانين وشخصيات مشهورة ومعروفة.