لمس فتاة وهرب.. واقعة تحرش تهز المغرب بعد انتشار فيديو

انشغلت الأوساط المغربية خلال الساعات الماضية، بخبر إيقاف الشرطة شابا تحرش بفتاة في الطريق العام بطنجة شمال المملكة، بعد تداول فيديو يثبت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

في التفاصيل، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها، أنه تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، معلنة فتح تحقيق في الواقعة.

فيما أظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع شاباً، يمشي خلف شابة إلى أن اقترب منها ولمسها قبل أن يهرب وسط مدينة طنجة.

صوروا الضحية لفضحها فاعتقلوا

بدورها، أوقفت الشرطة 3 قاصرين آخرين يشتبه في قيامهم بتصوير الاعتداء، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إهانة الضحية وتهديدها.

كما وضعت السلطات الشبان الأربعة رهن الحبس الاحتياطي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.

وقبل الإيقاف، خرج المتحرش بمقطع فيديو استنكر فيه تداول مقطع الفيديو الموثق لواقعة تحرشه، معتذراً من المغربيين عما بدر منه.