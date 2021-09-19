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اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"

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محمد هنيدي وفان دام

اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"

فان دام يرد على تحدي هنيدي لمباراة عند سفح الهرم.. والأخير: "أتينا من قعر الجحيم"

العربية.نت

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اشتعلت المعركة الكلامية بين نجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام، ونجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان هنيدي تحديه لفان دام في مباراة قتالية تجمعه معه "تحت سفح الهرم"، وكان آخر فصولها بعد رد فان دام، على تحدي هنيدي قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

وجاء رد هنيدي على الفور، عبر موقع "فيسبوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني"، ليسخر فان دام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدي".

وكان محمد هنيدي، قبل تحدي فان دام لخوض القتال، وذلك من خلال تدوينة ساخرة نشرها، أمس السبت، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، حيث نشر صورة له وهو مفتول العضلات فى أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لفان دام، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

والبداية جاءت قبل عدة أيام عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، جمعت ثلاثي الأكشن في سينما هوليوود، البلجيكي جان كلود فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شارو خان، ووصفت هذه الصورة التي جمعت ثلاثي القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدي ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا في مصر: كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولي الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

ليرد النجم فان دام، ممازحا هنيدي: "استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا سيد شرقاوي"، في إشارة إلى شخصية محي الشرقاوي، التي قدمها هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم".

ثلاثي القوة
ثلاثي القوة
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