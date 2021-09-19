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عضلات محمد صلاح تثير حيرة المتابعين.. حقيقة أم فوتوشوب

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عضلات صلاح التي أثارت التساؤلات

عضلات محمد صلاح تثير حيرة المتابعين.. حقيقة أم فوتوشوب

المتابعون على مواقع التواصل يشككون في مدى خضوع الصور للتعديل

القاهرة-ريم الششتاوي

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أثارت صور لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد احتفاله بتسجيل هدف ليفربول الثاني في مرمى كريستال بالاس أمس السبت، حيرة المتابعين حول مدى استخدام برنامج "الفوتوشوب" لتعديل الصور التي نشرها صلاح على حسابه بمواقع التواصل.

وذلك لظهور العضلات المنشارية الأمامية بشكل مفتول، وهو أمر غير معتاد لدى لاعبي كرة القدم، خاصة مع القوام المفتول الذي ظهر به صلاح خلال المباراة. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تعليق صلاح على الصور حيث علق اللاعب "أنتم أيها المشجعون سبب استمراري، أنتم تعطوني قوة أكثر مما تعتقدون"، مع صور صلاح بعد خلعه لقميصه واحتفاله بتسجيل الهدف.

محمد صلاح عقب تسجيل الهدف الثاني لليفربول
  • محمد صلاح عقب تسجيل الهدف الثاني لليفربول
4 صور
محمد صلاح عقب تسجيل الهدف الثاني لليفربول
محمد صلاح عقب تسجيل الهدف الثاني لليفربول

صلاح يحتفل بالفوز

ومن جهتها، رصدت كاميرات المصورين عضلات اللاعب المصري المفتولة أثناء المباراة، مع بروز عضلتين على جانبي الصدر والتي تسمى العضلات المنشارية، وهي العضلات التي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية، وهي نادراً ما تظهر في لاعبي كرة القدم، خاصة أن هذه العضلات تحتاج للكثير من التمارين الرياضية القاسية والكثيرة لكي تكون بمثل هذا البروز عند اللاعبين، وهي إحدى العضلات التي يهتم بها أصحاب الألعاب القتالية بشكل أكبر والتي تعتمد بشكل أساسي على عضلات الكتف والذراعين مثل الملاكمة والكاراتيه، ما جعل المتابعين على مواقع التواصل يشككون في مدى خضوع هذه الصور للتعديل.

محمد صلاح
محمد صلاح

حقيقة أم فوتوشوب؟

ورغم تشكيك البعض في صحة هذه الصور، إلا أنها صور حقيقية ولم يتم تعديلها بواسطة برنامج الفوتوشوب، وتم التقاطها بواسطة مصور وكالة فرانس برس، في ملعب أنفيلد خلال مباراة ليفربول مع فريق كريستال بالاس.

تعليقات المتابعين

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وتباينت التعليقات بين الجدلية والطريفة والمشجعة، حيث أشاد الكثيرون من متابعي صلاح باللياقة البدنية اللافتة وعضلاته المفتولة التي ظهرت بشكل مبهر خلال هذه المباراة. وجاء احتفال صلاح بالهدف الـ101 في الدوري الإنجليزي، والهدف الـ130 خلال المسابقات الرياضية التي اجتازها اللاعب مع فريق ليفربول.

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