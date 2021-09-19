"أنتم تعطوني القوة".. محمد صلاح يوجه رسالة إلى جمهوره

أعرب نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأحد، عن سعادته بدعم الجمهور له خلال المباريات الأخيرة، مؤكداً أن مشجعيه هم من يعطونه القوة.

ونشر صلاح، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورا له بعد احتفاله بالهدف، حيث ظهر وهو في كامل لياقته البدنية، وأرفقها بالتعليق: "أنتم أيها المشجعون سبب استمراري. أنتم تعطوني قوة أكثر مما تعتقدون".

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وظهر النجم المصري في فورمة جديدة، خلال فوز الريدز على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "آنفيلد" بالجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي.

وظهرت عضلات محمد صلاح المفتولة عندما نزع قميصه، عقب تسجيله هدف ليفربول الثاني فى المباراة بالدقيقة 78، وهو ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء من حكم اللقاء.

صلاح احتفل بطريقة صاخبة بهدفه الرابع في الموسم الحالي والـ101 في الدوري الإنجليزي، منها 99 مع ليفربول خلال 150 مباراة في الدوري، والـ130 في جميع المسابقات بقميص الريدز.

ولاقت صور عضلات محمد صلاح العديد تعليقات الإعجاب من جانب الآلاف من جماهير ليفربول، والتي أشادت بقوة اللاعب البدنية.

واختارت جماهير نادى ليفربول محمد صلاح أفضل لاعب في مواجهة الريدز مع كريستال بالاس، والتي حسمتها كتيبة المدرب يورغن كلوب بنتيجة 3-0.