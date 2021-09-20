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شاهد إطلاق النار بجامعة روسية والطلاب يقفزون من النوافذ

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شاهد إطلاق النار بجامعة روسية والطلاب يقفزون من النوافذ

الطلاب والمعلمون أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية، فيما فر آخرون من النوافذ

لندن- العربية.نت ووكالات

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وقع إطلاق نار في جامعة Perm الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، ما أدى لسقوط 8 قتلى.

وبحسب ما نقل المركز الصحافي للجامعة في بيان ذكر فيه أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية، فيما فر آخرون من النوافذ، بحسب ما يظهر في الفيديو المعروض أدناه.

وأفادت الخدمة الصحافية للجامعة بمقتل 8 وإصابة 6 بعد إطلاق مجهول النار من سلاح كان بحوزته في حرم الجامعة، حيث بدأ بإطلاق النار ما تسبب بسقوط الضحايا، واضعا جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، فيما أغلقت الجامعة جميع الفصول الدراسية.

وفي تطور لاحق، أعلنت الداخلية الروسية في بيان، إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وفي تطور لاحق قالت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، إن مسؤولي تطبيق القانون اعتقلوا مطلق النار. وذكرت لجنة التحقيقات أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله.

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