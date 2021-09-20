مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟

مفاجآت مثيرة من العيار الثقيل تضمنها ملف أوراق القضية التي تداولت إعلاميًا باسم "السجود للكلب"، والتي يحاكم على إثرها كل من الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وطبيب آخر ومساعد لهما، على خلفية اتهامهم بالتنمر ضد الممرض عادل سالم، والتعدي عليه وإجباره على السجود لكلب، والتشهير به على شبكة الإنترنت، والصادر بشأنها قرار من المحكمة الاقتصادية بالتأجيل لجلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أن الطبيب المتهم، 60 سنة، تنمر مع آخرين على المجني عليه عادل سالم بأن استغل سلطته عليه كونه مساعدا له بالقسم الطبي محل عمله، بأن وجهوا له عدة عبارات وضعته موضع السخرية وطلبوا منه تأدية حركات من شأنها وضعه بموضع السخرية، وقاموا بتصوير الواقعة باستخدام هاتف نقّال، وكذا استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه عادل سالم، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي ومعنوي به، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته، وكذا احتجاز المجني عليه عادل سالم، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح والاحتجاز، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع".

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ووجهوا إليه عدة عبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، بحسب التحقيقات، وكذا الاعتداء على المبادئ الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن تم نشر المقطع التصويري الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه عادل سالم، وكذا إنشاء حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل ارتكاب جريمة، وكذا القيام بعمل كان من شأنه إحداث التمييز بين طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وترتب على هذا تكدير السلم العام، وكذا حيازة سلاح أبيض – عصا خشبية – في أماكن التجمعات، إلا أن الطبيب أنكر جميع الاتهامات المنسوية إليه.

وبدأت تفاصيل التحقيقات مع الطبيب عمرو خيرى، أستاذ جراحة عظام بكلية الطب جامعة عين شمس، بتوجيه السؤال التالي:

*ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات تلوناها عليك بصدر المحضر؟

**الكلام ده ما حصلش

* ما تفصيلات ما حدث إذا؟

**اللي حصل إن أنا شغال طبيب في مستشفى النزهة الدولي، وعندي ممرض اسمه "عادل" بيشتغل معايا بقاله أكثر من 23 سنة، وبحكم العشرة اللي ما بينا أخدنا على بعض، وبقيت بعامله زي صديق، واتعودنا ان بعد يوم العمل الشاق نهزر ونمزح مع بعض وناكل مع بعض، ونصلي مع بعض وهو كان بيجيلي البيت أحيانا، وفي مرة شاف الكلب بتاعي وقعد يلعب معاه، ولما الكلب بتاعي مات أنا حزنت عليه جدا، ولما "عادل" شافني حزين قالي أنت حزين ليه؟ رديت وقولتله عشان الكلب مات، وابتدى يهزر معايا ويمزح على حزني على الكلب.

وتابع: "وفي مرة كان هو عندي في المكتب و"عادل" قعد يهزر معايا ويقولي أنت لسه حزين على الكلب، وكان موجود فى العيادة السكرتير اسمه "عمرو رفعت"، والدكتور "مسعد جمال الدين"، وقعدنا نهزر مع "عادل" وخليناه يلعب رياضة ودي مش أول مرة وأنا كنت بصوره فيديو وهو بيلعب رياضة، وبعد كدة فوجئت أن الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس قعدت تهاجمني بعد انتشار الفيديو ده، وبسببه اتقبض عليا النهاردة الفجر وجيت على النيابة، ودا كل اللي حصل.

يُذكر أن المحكمة الاقتصادية، قررت السبت، تأجيل محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص بالقاهرة، لجلسة 25 سبتمبر الجاري للإعلان وتصوير المستندات.