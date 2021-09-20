فضيحة جديدة بلبنان.. تأخر جلسة الثقة للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

وصول صهريج مازوت إلى قصر الاونيسكو من أجل تأمين الكهرباء من خلال المولدات #lebanon24 pic.twitter.com/4B5uc0M5G8 — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 20, 2021

فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح لبنان. فقد تأخر البرلمان اللبناني بالانعقاد لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، بسبب انقطاع الكهرباء، ما استدعى طلب صهريج مازوت لتشغيل المولدات.

ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.

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وكان أحد النواب قال في تصريح صحافي إن "جلسة الثقة لم تلغَ وهناك محاولات لتأمين الكهرباء في قاعة الأونيسكو، وقد ننتقل إلى مجلس النواب في حال توفرت الطاقة الكهربائية هناك".

وكانت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان ذكرت أن "التيار الكهربائي مقطوع عن كل لبنان منذ من صباح اليوم الاثنين.

وتمثل حكومة نجيب ميقاتي أمام البرلمان لنيل ثقته.

ومن المتوقع أن تنال حكومة ميقاتي، التي أنجزت بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثماني 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

ويرجح أن الحكومة الجديدة ستنال ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بينما ستحجب القوات اللبنانية وعدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة التي ينظر إليها هؤلاء باعتبارها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، كما يواصل أحد مكوناتها وهو ميليشيا حزب الله، سياسة تجاوز الدولة.