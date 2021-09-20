.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فضيحة جديدة بلبنان.. تأخر جلسة الثقة للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

  • الخط
لبنان

فضيحة جديدة بلبنان.. تأخر جلسة الثقة للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

يتوقع أن تنال الحكومة ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح لبنان. فقد تأخر البرلمان اللبناني بالانعقاد لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، بسبب انقطاع الكهرباء، ما استدعى طلب صهريج مازوت لتشغيل المولدات.

ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.

وكان أحد النواب قال في تصريح صحافي إن "جلسة الثقة لم تلغَ وهناك محاولات لتأمين الكهرباء في قاعة الأونيسكو، وقد ننتقل إلى مجلس النواب في حال توفرت الطاقة الكهربائية هناك".

وكانت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان ذكرت أن "التيار الكهربائي مقطوع عن كل لبنان منذ من صباح اليوم الاثنين.

وتمثل حكومة نجيب ميقاتي أمام البرلمان لنيل ثقته.

ومن المتوقع أن تنال حكومة ميقاتي، التي أنجزت بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثماني 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

ويرجح أن الحكومة الجديدة ستنال ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بينما ستحجب القوات اللبنانية وعدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة التي ينظر إليها هؤلاء باعتبارها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، كما يواصل أحد مكوناتها وهو ميليشيا حزب الله، سياسة تجاوز الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد