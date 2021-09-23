ريهام سعيد تعلن إصابتها بكورونا.. "رئتي تأثرت"

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت سعيد صورة من المستشفى على إنستغرام وأرفقتها بتعليق قالت فيه إنها تعاني من الفيروس منذ أسبوعين وإن رئتها تأثرت.

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اعتزال الإعلام

يذكر أن ريهام سعيد كانت أعلنت في يوليو الماضي اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة على عملها كممثلة.

وقالت في تدوينة على حسابها في "إنستغرام" إنها اعتزلت التمثيل في عام 2015 للتفرغ للعمل الإعلامي، لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة للفن مجدداً.

مشاكل كثيرة

كما أضافت أنها اتخذت هذا القرار على غرار زميلاتها داليا البحيري وبسمة ودينا فواد ودينا الشربيني وغيرهن، موضحة أنها تعرضت لمشاكل كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدة برامجها العالية، على حد وصفها.

وكانت الإعلامية قد تعرضت لكثير من المشاكل في الآونة الأخيرة بسبب برامجها وصدرت أحكام قضائية عديدة ضدها.

يشار إلى أن ريهام سعيد شاركت في مسلسلات وأعمال فنية عدة من قبل، بينها "ستات قادرة" و"شارع عبدالعزيز" و"أهل الهوى" و"الشك" و"ابن حلال" و"فيفا أطاطا" و"تماسيح النيل" و"المرسى والبحار". كما شاركت الفنان أحمد بدير في مسرحية "مرسي عاوز كرسي".