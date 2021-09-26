صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟

خلال الساعات الماضية، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط السعودية بانتشار صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع ابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة.

صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021

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فقد نشر حساب "تاريخ آل سعود" صورة ظهر فيها الملك سلمان مرتدياً بدلة رسمية سوداء وإلى جانبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما".

إلى ذلك، تداولت حسابات كثيرة الصورة النادرة فيما أعرب العديد من المعلقين عن إعجابهم الكبير بها.