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شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون

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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

شاهد.. بيضة تستهدف وجه الرئيس الفرنسي في ليون

دبي - العربية.نت

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في حادثة ليست الأولى من نوعها تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للرشق بالبيض خلال تجوله في ممرات المعرض الدولي للضيافة.

واستهدف ماكرون على هامش رحلة إلى المعرض الدولي للتموين والضيافة في ليون، حيث تلقى ترحيباً حاراً، ومع ذلك ألقيت بيضة في اتجاهه أثناء سيره.

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فقد كشف مقطع فيديو قصير جداً تم بثه على الشبكات الاجتماعية، البيضة وهي ترتد على كتف الرئيس دون أن تنكسر.

وعلّق ماكرون على الحادثة قائلاً: "إذا كان لديه ما يقوله لي، فليأت"، وفق ما نقلت صحيفة "لا فيغارو" الفرنسية.

إلى ذلك، قبض الأمن الفرنسي على الشخص الذي ألقى بالبيضة على الفور.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيمانويل ماكرون هدفاً لرمي البيض، إذ استهدف في عام 2017، ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.

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