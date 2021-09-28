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أثناء تكريمه.. فنان مصري قدير يوجه الاعتذار لأبيه الراحل

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من تكريم الفنان فاروق فلوكس

أثناء تكريمه.. فنان مصري قدير يوجه الاعتذار لأبيه الراحل

الفنان فاروق فلوكس قال حين صعد على خشبة المسرح لاستلام تكريمه: "أنا أعتذر لأبويا لأني لم أذكر اسمه في مشواري الفني"

العربية.نت

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قدم الفنان فاروق فلوكس، الاثنين، الاعتذار لوالده لأنه قام بتغيير اسمه السينمائي عندما احترف التمثيل واشتهر، ولم يذكر اسم والده في اسمه السينمائي. وقال فلوكس حين صعد على خشبة المسرح لاستلام تكريمه: "أنا أعتذر لأبويا لأني لم أذكر اسمه في مشواري الفني".

وأضاف فلوكس خلال تكريمه في افتتاح المهرجان القومي للمسرح: "اسمي توفيق صالح مبارك من المنيا بني مزار"، مضيفا: "والدي توفي وهو راض عني بالرغم من أنني لم أذكر اسمه".

من تكريم الفنان فاروق فلوكس
من تكريم الفنان فاروق فلوكس

وبدأ فلوكس منذ عام 64 ووقف على مسرح الأزبكية، ووقتها أخرج له المخرج أبو بكر عزت تمثيلية صامتة نالت إعجاب الناس، ومن وقتها بدأ مشواره الفني.

وحرص الفنان الشاب أحمد فلوكس على حضور حفل الافتتاح ودعم والده ومساندته لحظة تكريمه على مسيرة عطاء فني امتدت لـ60 عاما.

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