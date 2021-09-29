شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته

كشفت التحقيقات في قضية التحرش بـ"يوتيوبر" مصرية في أحد شوارع العاصمة القاهرة تفاصيل جديدة عن ملابسات الحادثة.

وبعد أن انتشر مقطع فيديو يكشف تعرض اليوتيوبر للتحرش، تحركت قوات الأمن وأجرت تحقيقاتها وتوصلت لمعرفة هوية المتحرش وألقت القبض عليه. واستمعت النيابة العامة المصرية لرواية ضحية فيديو التحرش في شارع قصر العيني، وتدعى نادين شرارة، حيث أكدت أن الشاب الذي تحرش بها كان يستقل دراجة نارية واعتدى عليها ثم تمكن من الهرب.

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كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن الشاب المتحرش بالفتاة، والتي تعمل فنانة تشكيلية ومن مشاهير اليوتيوب، تربص بها حين كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع وسط البلد، ونجح في الهروب مستغلا قيادته موتوسيكل.

وادعت النيابة العامة على المتهم بالتحرش بالفتاة خلال سيرها بالقرب من ميدان التحرير، وواجهت النيابة المتهم بفيديو الجريمة الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم المتحرش بالفتاة نادين شرارة، ظل يتحرك خلفها بالدراجة النارية واعتدى عليها، وعندما حاولت الإمساك به بمعاونة المارة، تمكن من الهروب بسرعة، مستغلًا استقلاله دراجة نارية، ولكن أجهزة الأمن نجحت من خلال فحص الفيديو في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه من محافظة القليوبية، وكان يتجول بدراجته النارية في شوارع وسط البلد بغرض التنزه، وعندما سنحت له فرصة التحرش بالفتاة اعتدى عليها ونجح في الهروب. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، قائلا "كنت خارج أتفسح بالموتوسيكل وبهزر، ومعرفش الفتاة".

وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"يوتيوبر" مصرية وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب يستقل دراجة نارية في شارع عام بالقاهرة.. وتقول له "امشي بدل ما أفضحك".