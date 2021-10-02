"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين

نادراً ما توجد طرق ليصبح الإنسان مليونيراً بطرفة عين، إلا أن صياداً تايلاندياً فقيرا أثبت أن كل شيء ممكن عندما يتعلق الأمر بالمال.

فقد قلب اكتشاف مادة العنبر في قيء أحد الحيتان حيارة الرجل رأساً على عقب، وجعلته مليونيراً بين ليلة وضحاها

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وفي التفاصيل، عثر صياد تايلاندي يدعى نارونج بيتشارات على 30 كيلوغراماً من العنبر في قيء للحيتان على شاطئ سوراثاني، يقدر ثمنها بحوالي مليون دولار أميركي.

This fisherman in Thailand found a 30kg piece of ambergris. The whale vomit, a coveted ingredient in perfume, could fetch him over US$1 million pic.twitter.com/ljkEDvs36m — South China Morning Post (@SCMPNews) October 1, 2021

"حيتان العنبر "

وأوضح نارونج أنه عند عودته من رحلة صيد، رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ. فسارع للتحقق مما إذا كانت المادة في الواقع هي قيء الحوت الأسطوري وذات القيمة الفائقة التي لا يمكن للعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها، وفق ما نقلت مواقع إخبارية محلية.



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ويعرف العنبر الموجود في قيء الحوت، المعروف أيضاً باسم "Amber of the Sea"، عنصرا أساسيا في صناعة العطور، وبالتالي فإن المادة مرغوبة للغاية من قبل الشركات المصنعة.

يشار إلى أن الصيادين اعتادوا البحث عن حيتان العنبر من أجل الحصول على القيء، إلى أن دخلت قوانين حماية الحيتان حيز التنفيذ.