تعليق عنصري بحق لاعب شهير يسجن مشجعاً في بريطانيا

في رسالة ضد العنصرية في بريطانيا، حكم قاض على مشجع بالسجن 8 أسابيع عقاباً له على كتابة تعليق مسيئ ضد أحد اللاعبين على فيسبوك.

وكان سايمون سيلوود، البالغ 50 عاماً، قد كتب أن لاعب خط الوسط في نادي وست بروميتش ألبيون، رومين سويرز، يستحق الفوز بـ"بابون دور"، في إشارة عنصرية ساخرة.

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كما نشر سيلوود تعليقه العنصري على فيسبوك بعد خسارة وست بروميتش ألبيون 5-0 أمام مانشستر سيتي في 26 يناير.

نفي وادعاء

إلى ذلك نفى التهمة الموجهة له. وقال للشرطة إن رسالته على فيسبوك "فعلاً غبية وليست عنصرية"، مدعياً أن التصحيح التلقائي في هاتفه قد غير الكلمة.

من جهته قال اللاعب سويرز، المعار حالياً في ستوك سيتي، للمحكمة إنه شعر "بالمضايقة والقلق والحزن" بعد قراءة الرسالة.

يشار إلى أن المشجع سيلوود الذي أدين بالعنصرية منعه أيضاً نادي وست بروميتش ألبيون من الدخول مدى الحياة.

"جريمة خطيرة"

من جهته قال القاضي، وهو يصدر الحكم في محكمة برمنغهام الجزئية: "هذه جريمة خطيرة يا سيد سيلوود. لا يوجد مكان للعنصرية أو الإساءة العنصرية، أنا أقدر انك نادم على أفعالك لكنه شعور ضئيل للغاية تجاه ما فعلته".

كما أضاف: "من وجهة نظري (الجريمة) تندرج في فئة الضرر الأكبر. علينا أن نقبل أن لها تأثير أوسع (على المجتمع) وتأثير كبير على السيد سويرز".