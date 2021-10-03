ابنة دوتيرتي تترشح لخلافة والدها في رئاسة الفلبين

ذكرت وسائل إعلام فلبينية السبت، أن ابنة الرئيس رودريغو دوتيرتي سترشح نفسها للرئاسة في انتخابات العام المقبل، وأن مساعد والدها منذ فترة طويلة الذي رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس سيكون نائبها.

وتشغل سارة دوتيرتي كاربيو حالياً منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت يوم السبت للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى. وسبق أن قالت إنها لن تترشح لمنصب عام العام المقبل.

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لكن محطة "إيه. بي. إس. – سي. بي. إن" الإخبارية أكدت أن سارة تنوي الترشح للرئاسة. واستندت في تقريرها إلى مقابلة أجراها دوتيرتي مع صحفي مباشرةً بعد أن أعلن أنه سيعتزل السياسة بينما كان بصحبته أقرب الموالين له السناتور كريستوفر "بونغ" جو، الذي قدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

وعندما سُئل دوتيرتي "إذاً، من الواضح أنه سيكون سارة-جو؟"، إي أن من سيخلفه في الرئاسة هي ابنته سارة بينما سيكون نائبها "بونغ" جو، أجاب الرئيس: "سيكون سارة-جو".

وعندما سئل دوتيرتي عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها لمنصب الرئيس قال: "أنا فعلاً لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق".

ورداً على سؤال لتأكيد ما قاله الرئيس، قالت متحدثة باسم دوتيرتي لـ"رويترز": ""ما أعرفه هو أيضاً ما ورد في الأخبار لمحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك".

وكان دوتيرتي (76 عاماً) قد قال يوم السبت إنه يعتزم اعتزال السياسة، في خطوة مفاجئة تعزز تكهنات بأنه يمهد الطريق أمام ابنته لتخوض انتخابات الرئاسة.

وكان متوقعاً أن يخوض دوتيرتي الانتخابات على منصب نائب الرئيس، وهي خطة يعارضها معظم الفلبينيين كونها تنتهك روح الدستور الذي يسمح للسياسيين بفترة رئاسية واحدة لمنع استغلال السلطة.

وتساور الشكوك المحللين السياسيين في الفلبين حيث يشيرون إلى احتمال حدوث تغييرات في آخر لحظة كما حدث في 2015 عندما دخل دوتيرتي السباق الانتخابي الرئاسي في آخر دقيقة وفاز بفارق كبير. وقالوا إن ابنته قد تفعل نفس الشيء.