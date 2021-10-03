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شاهد.. فيديو يوثق لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة

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لقطات من الفيديو 4
لقطات من الفيديو

شاهد.. فيديو يوثق لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة

أظهر الفيديو سقوط الشاب أثناء صلاته حيث توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

القاهرة-ريم الششتاوي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وفاة شاب أثناء صلاته بمقر عمله بمنطقة سموحة التابعة لمحافظة الإسكندرية، الفيديو الذي انتشر بشكل واسع تحت تعليق "حسن الخاتمة"، وغيرها من العبارات المؤثرة.

في التفاصيل، رصدت كاميرات المراقبة الشاب أحمد السيد (39 عاماً)، وهو يعمل كفرد أمن بأحد المراكز بمنطقة سموحة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، وذلك أثناء أدائه للصلاة وحيداً بمقر عمله.

حيث رصد الفيديو الذي تم تسجيله عبر كاميرات المراقبة بالمركز، يوم الـ29 من سبتمبر الماضي، حيث أظهر الفيديو الشاب أثناء صلاته، وبعد سجوده سقط الشاب على سجادة الصلاة، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأشار أقارب الشاب المتوفى لوسائل الإعلام المصرية، إلى أن الشاب أحمد السيد متزوج ولديه 3 أطفال ويقيم في منطقة الحضرة في أحد الأحياء بوسط الإسكندرية.

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كما نعى أصدقاء الشاب بكلمات مؤثرة منها "ماذا بينك وبين ربك" و"من عاش على شيء مات عليه"، ومنهم من علق بـ"حسن الخاتمة"، وعلق أحد أصدقائه "أحمد مات ساجدا بين يدي الله.. وكنت تسعى على رزق أولادك وبنتك المريضة.. والله ما رأينا منك إلا كل خير.. محباً للقرآن ومحافظاً عليه وعلى صلاتك فعشت ومت عليها".

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