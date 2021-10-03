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شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين

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إعصار شاهين - شيخ يجدف على السيول
الشيخ يجدف على السيول المنهمرة جراء إعصار شاهين
إعصار شاهين

شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين

على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه

دبي _ العربية.نت

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صدق المثل القائل "شر البلية ما يضحك"، وجسده شيخ في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل وهو يركب قارب تجديف صغيرا ويمارس ما يشبه رياضة التجديف أمام منزله على السيول التي خلفها إعصار شاهين في عمان.

ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه، ما دفع أحد المتابعين للتعليق قائلا: يصنع من الليمون شرابا حلوا، في الوقت الذي تنهمر فيه الأخبار المحذرة من الإعصار وتبعاته.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان أعلنت، الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ يتعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط وأنباء أولية عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 65 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

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وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كم، ويتوقع أن تصل عين الإعصار إلى اليابسة ما بين الساعة السادسة والتاسعة من مساء اليوم بتوقيت السلطنة.

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