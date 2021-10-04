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في رحلة حيث تنعدم الجاذبية.. الدمية باربي رائدة فضاء

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A Barbie doll version of an Italian astronaut Samantha Cristoforetti is seen during a zero-gravity flight with members of the European Space Agency in an unknown location. Courtesy of ESA/Simone Marocchi/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES
دمية باربي رائدة الفضاء في رحلتها حيث تنعدم الجاذبية
الفضاء

في رحلة حيث تنعدم الجاذبية.. الدمية باربي رائدة فضاء

تم تصميم الدمية على هيئة رائدة الفضاء الإيطالية سامنثا كريستوفوريتي بهدف إلهاب حماس الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف العمل بالفضاء

لندن – رويترز

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انطلقت نسخة جديدة من دمية الأطفال "باربي" على هيئة رائدة الفضاء الإيطالية سامنثا كريستوفوريتي في رحلة جوية على ارتفاع تنعدم فيه الجاذبية، بهدف إلهاب حماس الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف العمل بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

كريستوفوريتي مع الدمية
كريستوفوريتي مع الدمية

وبمناسبة أسبوع الفضاء العالمي، من 4 إلى 10 أكتوبر، الذي يخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في الفضاء، تعاونت شركة "ماتيل" لصناعة لعب الأطفال مع وكالة الفضاء الأوروبية ومع كريستوفوريتي التي تتدرب الآن لرحلتها القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل.

رحلة الدمية باربي
رحلة الدمية باربي
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وفي إطار هذا المشروع، تم إطلاق الدمية التي تشبه رائدة الفضاء الإيطالية في رحلة تحاكي تدريباتها على انعدام الجاذبية في الفضاء من قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بألمانيا.

قالت كريستوفوريتي (44 عاماً): "أرجو فعلاً أن نتمكن من خلال ذلك من إثارة بعض الحماسة خاصة عند الفتيات الصغيرات.. فربما تشعل بعض الصور شرارة شغف في قلوب بعض البنات".

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