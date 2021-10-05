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غاضبون يعترضون موكب رئيسي.. والحراس يدفعون الناس

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من الفيديو

غاضبون يعترضون موكب رئيسي.. والحراس يدفعون الناس

مقطع الفيديو المنتشر على منصات التواصل ووسائل الإعلام أثار ردود فعل غاضبة

دبي - العربية.نت

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أظهر مقطع فيديو أهالي قرية "غنجغان" بمديرية "تنغ سرخ" وهم يواجهون قافلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد في جنوب البلاد، وذلك احتجاجاً على بناء سد في منطقتهم وسلب أراضيهم بأسعار زهيدة.

ودفع الغضب الشعبي أهالي قرية "تنغ سرخ" إلى اعتراض موكب الرئيس، في حين منع حراس رئيسي والوفد المرافق المحتجين بعنف من أمام السيارة.

فيما أثار مقطع الفيديو المنتشر على منصات التواصل ووسائل الإعلام الإيرانية ردود فعل غاضبة من تصرف الرئيس وحرّاسه، وهو ما دفع مكتب رئيسي صباح الاثنين، إلى الزعم بأن الرئيس لم يكن راضياً عن هذه التصرفات، وفق البيان.

الجدير ذكره أنه وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الأزمة الاقتصادية في إيران إلى حد كبير، ومع انتشار الفقر بين مختلف شرائح المجتمع، تفاقمت مشاكل المعيشة أكثر.

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