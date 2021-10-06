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مشهد غريب.. فيديو لطائرة هندية تعلق تحت جسر للمشاة

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الطائرة (موقع إنديان إكسبرس)
الطائرة (موقع إنديان إكسبرس)

مشهد غريب.. فيديو لطائرة هندية تعلق تحت جسر للمشاة

دبي – العربية.نت

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في حادثة غريبة وطريفة في الوقت عينه، شهدت عملية نقل طائرة هندية عرقلة خلال نقلها من مطار نيودلهي إلى جهة أخرى نهاية الأسبوع الماضي.

وانتشرت لقطات للطائرة وهي عالقة تحت جسر للمشاة أثناء نقلها من مطار العاصمة، حيث تسبب ارتفاع الطائرة التي نقلت على شاحنة إلى عدم القدرة على العبور من جسر المشاة، وفق ما نقل موقع Indian Express.

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من جهته، قال قشتيز كقار، صاحب الطائرة، إنه فوجئ من انتشار الفيديو، معبراً عن استغرابه من تداوله بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وأضاف أنه يحوّل الطائرات القديمة إلى مطاعم فاخرة حيث يمكن للزوار تجربة تناول الطعام على متن طائرة، دون رسوم التذاكر الباهظة.

في حين ، أوضحت شركة النقل الوطنية الهندية أن الطائرة غير مسجلة، لافتة إلى أن الحادث وقع أثناء نقلها كـ "خردة" بعدما بيعت.

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