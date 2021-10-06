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قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر

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السفير الياباني في السعودية - من الفيديو
فيديو وصور

قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر

المقطع اجتاح وسائل التواصل ونال إعجاب الكثيرين

دبي - العربية.نت

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لا تتوقف "نهفات" السفير الياباني في الرياض، فبعدما نشر فوميو إيواي، قبل أيام مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل "المنسف" على الطريقة السعودية، حاصداً إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاد اليوم وأطل علينا بمقطع آخر.

فقد ظهر الدبلوماسي بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر أيضاً، مرتديا قميصاً أخضر ويؤدي تمارين كرة القدم قبل المبارة بين فريق بلاده، والفريق السعودي المقررة غداً الخميس، على أرض ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأرفق السفير الفيديو بتعليق مازح اعترف فيه أنه مبتدئ للغاية وقليل الخبرة بهذه اللعبة، إلا أنه تمنى التوفيق للمنتخبين بمباراة الغد.

وقد نال المقطع إعجاب الكثيرين ممن أثنوا على الروح المرحة التي يتمتع بها السفير الياباني.

يشار إلى أن فوميو إيواي كان علق على مقطع فيديو الشهر الماضي، وهو يأكل "المنسف"، قائلاً: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

كما غرد حينها: "لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي، وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

الجدير ذكره أن أول مواجهة جمعت السعودية مع اليابان كانت في دورة الألعاب الآسيوية بكين عام 1990، حينها حقق الأخضر فوزه بهدفين دون مقابل حملت توقيع الثنائي فهد الهريفي وخالد مسعد، وكان ذلك الانتصار الأول للفريق السعودي.

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