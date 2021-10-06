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لحظات مرعبة.. شاهد امرأة تدفع أخرى أمام مترو نيويورك

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السهم الأحمر يشير إلى الضحية

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة تدفع أخرى أمام مترو نيويورك

دبي - العربية.نت

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أظهرت لقطات صادمة سيدة تدفع أخرى أمام قطار، أثناء دخوله محطة مترو شهيرة في نيويورك، بحسب ما أفادت الشرطة الأميركية.

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وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات أمنية مثبتة في المكان، امرأة تجلس قبالة سكة القطار، ومن ثم تتأهب وتدفع أخرى كانت تقف على رصيف محطة مترو تايمز سكوير نحو القطار أثناء دخوله، دون معرفة السبب وراء هذا الفعل.

وبحسب موقع قناة "abc7" فقد نقلت الضحية (42 عاما) إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابتها بحروح في الوجه والساقين.

في حين، قال راكب إن الأمر بدا كيداً، وتابع: "هذا مخيف.. يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص عندما لا تتوقعه على الأقل".

هجوم غير مبرر وعبثي

من جانبه، قال تيم مينتون، كبير مسؤولي الاتصالات بالإنابة في هيئة نقل متروبوليتان، إن الهجوم كان "غير مبرر وعبثيًا ولا معنى له"، مضيفاً أن المدينة تحتاج إلى توفير خدمات صحة نفسية إضافية لمساعدة أولئك الذين قد يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.

وشدد على أن "التعرف السريع على المشتبه بها واعتقالها جعل الركاب أكثر أمانًا".

7 اعتقالات سابقة

ولاحقا أعلنت الشرطة الأميركية القبض على المتهمة، في منطقة قريبة من محطة المترو، وقالت إنها امرأة تدعى أنتونيا إيجبارا (29 عامًا)، ولديها ما لا يقل عن سبعة اعتقالات سابقة، وكانت آخر ثلاثة اعتقالات في مترو الأنفاق.

من جانبه أكد عمدة نيويورك بيل دي بلازيو على أن مترو الأنفاق وتايمز سكوير آمنان.

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