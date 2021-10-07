"طول عمرنا بنسمع عن الزيجات المطينة بطين".. شاهدها للمرة الأولى من هنا

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الدهشة والجدل بسبب "سيشن زفاف" التقط في أجواء مختلفة لعروسين من محافظة المنوفية بدلتا مصر لجآ إلى اللعب في الطين أثناء خضوعهما لجلسة تصوير الاحتفال بزفافهما.

وظهر الزوجان وهما يلطخان ملابس الزفاف بالطين، بينما حرص مصور الجلسة على التقاط أكثر من صورة لهما خلال تعمدهما الوقوع في بركة من الوحل، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بشكل ساخر وتشاركوا الصور على نطاق واسع.





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وكشف محمد جمال، أحد أفراد فريق "فوتوسيشن" الذي التقط سيشن زفاف عروسي المنوفية للصحافة المصرية، أن الفكرة جاءت بطريقة عفوية ولم يكن هناك تجهيزات مسبقة، مضيفًا أن العروسين خضعا لالتقاط بعض الصور في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة المنوفية، وأثناء التقاطها قررا النزول في بركة من الطين "حركة مجنونة مكنتش قايلهم عنها" في المنطقة نفسها التي خصصناها لعمل هذه الجلسة.





وأضاف خلال حديثه لصحيفة "الوطن" المصرية، أن العروسين كانا يرتديان ملابس الزفاف الجديدة وفوجئ فريق التصوير بنزولهما في الوحل لحظة التقاط مجموعة الصور الخاصة بالزفاف، وقررا أن يكون "سيشن الطين" بجانب السيشن الآخر، وبعد إضافة المؤثرات والتعديلات نشر فريق التصوير السيشن الأول على الصفحة.

السيشن أثار تفاعلًا على السوشيال ميديا، وعبَّر ملتقط الصور عن اندهاشه من تداول الصور بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المرة ليست الأولى، مؤكدًا أنه التقط من قبل مجموعة من الصور لعروسين في حضور والدة العريس التي خضعت للصور مع نجلها وكانت ملامحها تبدو صغيرة فعبر رواد السوشيال ميديا عن دهشتهم فور علمهم بأنها والدته وليست عروسه.