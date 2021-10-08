آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

بعد ساعات من تردد أنباء عن تدهور حالتها الصحية، حرص الفنان والمخرج عمر زهران، على طمأنة جمهور الفنانة سهير البابلي على حالتها الصحية، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه بالفنانة، وعلق قائلا: "أطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة... المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله... لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر... جعلتها غير قادرة على الرد".

واختتم بالقول إن الفنانة القديرة "تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم... وربنا يزيدها من فضله".

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وكانت قد ترددت بعض الشائعات خلال الساعات الماضية في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود تدهور في الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، وهو ما نفاه المخرج عمر زهران.

وتداول رواد السوشيال ميديا، الخميس، فيديو كان قد تم تداوله منذ فترة للفنانة سهير البابلي، والتي اختفت فترة كبيرة عن الساحة الفنية، وهي تحذر من خلاله الجمهور من فيروس كورونا.

وقالت البابلي: "يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم أوعوا ياولاد الفاصوليا.. والله أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي".

وفي المقابل انهالت تعليقات الجمهور باشتياقهم للفنانة سهير البابلي والتي اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن الفنانة سهير البابلي لها رصيد فني كبير يتجاوز 100 عمل، ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية "مدرسة المشاغبين"، ومسلسل "بكيزة وزغلول"، ومسرحية "ريا وسكينة"، ومسرحية "العالمة باشا"، ومسرحية "الدخول بالملابس الرسمية".

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها سهير البابلي "ليلة عسل"، و"السيد قشطة"، و"دقة زار"، و"الأونطجية"، و"حدوتة مصرية"، و"انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، و"استقالة عالمة ذرة"، و"أميرة حبي أنا".