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شاهد.. تحطم طائرة صغيرة ومقتل ركابها في جورجيا الأميركية

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الطائرة لحظة سقوطها

شاهد.. تحطم طائرة صغيرة ومقتل ركابها في جورجيا الأميركية

المطار أغلق بعد الحادث ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور

دبي - العربية.نت

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لتحطم طائرة قرب مدرج للطائرات الصغيرة في ولاية جورجيا الأميركية.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم الطائرة ذات المحرك الواحد في مطار بولاية جورجيا، شرق الولايات المتحدة، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الإطفاء.

وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري، بعد ظهر الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم".

وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.

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