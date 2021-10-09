شاهد.. تحطم طائرة صغيرة ومقتل ركابها في جورجيا الأميركية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لتحطم طائرة قرب مدرج للطائرات الصغيرة في ولاية جورجيا الأميركية.

🚨#BREAKING: A Plane has crashed, and bursts into flames at DeKalb Peachtree airport



📌#Georgia I #GA



A Plane Has Crashed And Is On Fire At DeKalb Peachtree Airport In Georgia. There Are Reports Of Multiple Fatalities as video shows thick black smoke from the aircraft pic.twitter.com/iY05a2GSw0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 8, 2021

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم الطائرة ذات المحرك الواحد في مطار بولاية جورجيا، شرق الولايات المتحدة، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الإطفاء.

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وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري، بعد ظهر الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم".

وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.