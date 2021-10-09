شاهد.. قائد قطار مصري يوقف رحلته لأغرب سبب

في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة ، أوقف قائد قطار في مصر رحلته لإنقاذ حمار فوجئ به مربوطا في مساره خلال رحلته من أسوان للقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لقائد قطار يوقف قطاره ويرسل مساعده لإنقاذ حمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، ثم يستكمل رحلته إلى العاصمة القاهرة .

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وتلقت السلطات المصرية اخطارا من قائد القطار رقم 989 "أسوان – القاهرة" يفيد أنه بعد تحركه من محطة أسوان، فوجئ بعد سيره بنحو ساعة ونصف تقريباً، وبالتحديد فى محطة الرديسية بمركز إدفو محافظة أسوان، بـحمار مقيد على شريط السكة الحديد، ما اضطره لإيقاف رحلته وإرسال مساعده لإنقاذ الحمار، وحماية الركاب من الصدمة.

وقال السائق، خالد الليثي، إنه تمكن من تفادي الاصطدام بالحمار، حيث انتبه لوجوده قبل لحظات قليلة من دخول المنطقة التي عثر عليه فيها بمحطة الرديسية ، معربا عن صدمه ودهشته من مثل هذه التصرفات التي يمكن أن تتسبب في كوارث يسقط فيها المئات من الضحايا.

وتأتي الواقعة بعد شهور قليلة من واقعة مماثلة حدثت في أبريل الماضي حيث تداول رواد مواقع التواصل فيديو لقيام سائق القطار 751 "القاهرة -أسوان" بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان، ونزل السائق مترجلاً على قدميه وحرر الحمار ليتفادى الاصطدام.

وقام السائق وزميله بتصوير الواقعة المؤسفة لتوضيح السلوكيات التي يمارسها البعض سواء عن جهل أو عمد.

وبعد الواقعة المذكورة بأسابيع قليلة، تمكن قائد قطار من منع كارثة وقام بإبطاء سرعته على شريط السكك الحديدية بمحافظة القليوبية لتفادي الاصطدام بعربة كارو كانت تسير أمامه بمنطقة مستودع البترول بالجبل الأصفر بالقليوبية شمال البلاد.

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

وتعهد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراضي منشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.