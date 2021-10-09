.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هنيدي يكشف تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح بسبب شقيقته

  • الخط
محمد هنيدي
محمد هنيدي

هنيدي يكشف تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح بسبب شقيقته

قال: "والله أنا ما لحقت حتى أتكلم معاها، لقيته جاي كدا ولسه رايح عليه أفهم الموضوع، لقيت بونيات سريعة أوي وده اللي أنا فاكره".

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح من قبل أحد الأشخاص بعدما تشاجر معه بتحريض من شقيقته الصغرى في المرحلة الابتدائية.

وقال هنيدي خلال الجزء الثاني من حديثه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "خدت علقة موت، وكانت خناقة مليش فيها بس فوجئت في إحدى المرات، بشقيقتي الملتحقة بالمدرسة المجاورة لمدرستي، جايه وهي تبكي وتقولي بأن هناك من ضربها".

وأضاف هنيدي: "لقيت الواد اللي ضربها جاي، وكان طولي مش ضخم ولا حاجة، بس بسم الله ما شاء الله الواد معضل".

وأكمل: "والله أنا ما لحقت حتى أتكلم معاها، لقيته جاي كدا ولسه رايح عليه أفهم الموضوع، لقيت بونيات سريعة أوي وده اللي أنا فاكره، قبل ما أروح متشال، والله حتى ما لحقت أقوله بتضرب أختي ليه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين
بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا
تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟ تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟
عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب" اليوم
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
قبل أن تذهب
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
قبيل الانتخابات.. البصريون يرجحون كفة الوجوه الجديدة
اكتشف المزيد