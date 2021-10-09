هنيدي يكشف تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح بسبب شقيقته

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح من قبل أحد الأشخاص بعدما تشاجر معه بتحريض من شقيقته الصغرى في المرحلة الابتدائية.

وقال هنيدي خلال الجزء الثاني من حديثه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "خدت علقة موت، وكانت خناقة مليش فيها بس فوجئت في إحدى المرات، بشقيقتي الملتحقة بالمدرسة المجاورة لمدرستي، جايه وهي تبكي وتقولي بأن هناك من ضربها".

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وأضاف هنيدي: "لقيت الواد اللي ضربها جاي، وكان طولي مش ضخم ولا حاجة، بس بسم الله ما شاء الله الواد معضل".

وأكمل: "والله أنا ما لحقت حتى أتكلم معاها، لقيته جاي كدا ولسه رايح عليه أفهم الموضوع، لقيت بونيات سريعة أوي وده اللي أنا فاكره، قبل ما أروح متشال، والله حتى ما لحقت أقوله بتضرب أختي ليه".