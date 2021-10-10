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فيديو له باكيا ينتشر… طفل مصري يفاجىء مسؤولا بطلب غريب

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فيديو له باكيا ينتشر… طفل مصري يفاجىء مسؤولا بطلب غريب

تصرف المسؤول لاقى ردود أفعال إيجابية واسعة

دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، انتشر كالنار في الهشيم فيدية لزيارة محافظ الدقهلية المصرية، أيمن مختار، إلى إحدى المدارس، إلا أن سبب الانتشار لم يكن المسؤول المصري بل طفلا في المرحلة الابتدائية، ظهر باكيا، طالبا من المحافظ مساعدته.

فقد تفاجأ المسؤول المصري أثناء تجوّله بأحد الفصول التعليمية في مدرسة منية سندوب الابتدائية بطفل يبكي بحرقة، طالباً منه طلباً غريباً مفاده إذن من المعلمة للعودة إلى المنزل!.

فما كان من المسؤول إلا أن عمل على تهدئة التلميذ، فأمسك بيده، وحاول التحدّث إليه وإيقاف بكائه، ثم أكد له أن والده قادم إلى المدرسة لاصطحابه إلى المنزل.

وانتشر المقطع على نطاق واسع في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الرواد على تصرّف المسؤول أمام براءة الطفل الصغير.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد قد بدأ في مصر، أمس السبت، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

في حين أعلن محافظ الدقهلية، في تصريحات له بعد الزيارة، انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس المحافظة.

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