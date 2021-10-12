حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني

شهد حي سكني في مدينة سان دييغو الأميركية بولاية كاليفورنيا حادثاً مروعاً بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة وسط الحي.

وقالت السلطات الأميركية إن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

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وكانت الطائرة من طراز سيسنا 340A متوجهة من يوما بولاية أريزونا إلى مطار مونتغمري جيبس التنفيذي في كيرني ميسا، وفقاً لمتحدث باسم مقاطعة سان دييغو.

بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحفيين إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع "Fox5".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الطائرة سقطت قرب مدرسة ثانوية بمنطقة سانتي، فيما أعلنت المدرسة أن طلابها بأمان ولم يتعرضوا لأذى.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021

كذلك، أدى سقوط الطائرة إلى تضرر منزلين، وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة.