.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني

  • الخط

حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد حي سكني في مدينة سان دييغو الأميركية بولاية كاليفورنيا حادثاً مروعاً بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة وسط الحي.

وقالت السلطات الأميركية إن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بروسيا العرب والعالم بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بروسيا

وكانت الطائرة من طراز سيسنا 340A متوجهة من يوما بولاية أريزونا إلى مطار مونتغمري جيبس التنفيذي في كيرني ميسا، وفقاً لمتحدث باسم مقاطعة سان دييغو.

بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحفيين إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع "Fox5".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الطائرة سقطت قرب مدرسة ثانوية بمنطقة سانتي، فيما أعلنت المدرسة أن طلابها بأمان ولم يتعرضوا لأذى.

كذلك، أدى سقوط الطائرة إلى تضرر منزلين، وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اكتشاف يقلب التاريخ.. البشر استخدموا التبغ قبل 12300عام اكتشاف يقلب التاريخ.. البشر استخدموا التبغ قبل 12300عام
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
قبل أن تذهب
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشف المزيد