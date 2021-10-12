صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت

كشفت الصيدلانية المصرية التي تعرضت للضرب المبرح من جانب اثنتين من الموظفات بوحدة صحية ريفية بسبب عدم ارتدائها الحجاب، تفاصيل الواقعة وسببها.

وقالت الصيدلانية إيزيس مصطفى محمد أحمد، صاحبة الواقعة لـ"العربية.نت"، إنها تعمل في الوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتتعرض منذ عملها في الوحدة الصحية الريفية لمضايقات وتحرش وسباب وتنمر بسبب عدم ارتدائها غطاء رأس أو حجاب، أو لارتدائها ملابس صيفية من جانب زميلاتها الموظفات، مضيفة أنها منذ أول يوم في عملها بالوحدة تتعرض لاضطهاد، و يرفضون السماح لها بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف تمهيدا لفصلها وشطبها.

مادة اعلانية

وقالت إنها تتعرض لمضايقات من مديرة الوحدة التي تعاملها بقسوة، وتلقي على مسامعها بكلمات جارحة، بحجة عدم ارتدائها الحجاب أو ارتدائها غطاء رأس، وتقول لها إن ابنتها الصيدلانية أحق منها بوظيفتها.

وأشارت إلى أنها تقيم في منطقة أخرى بعيدة عن مقر عملها، وتقضي نحو ساعتين يوميا للذهاب والعودة، وهو ما يرهقها بدنيا، وعقب وصولها لعملها تتعرض لمضايقات أخرى ترهقها نفسيا وعصبيا بزعم كونها غير محجبة ولا يمكن لها أن تبقى في عملها هذا بين محجبات، مضيفة أن مديرة الوحدة تمارس عليها ضغوطا من أجل إجبارها على ارتداء الحجاب وإلا سيكون مصيرها الفصل.

وكشفت أن مديرتها وزميلاتها يصفنها بصديقة الكلاب كنوع من التنمر لكونها تهوى إنقاذ الحيوانات والقطط والكلاب، مشيرة إلى أنها معروفة في مدينتها الزقازيق بأعمال الخير، وتقوم بمساعدة المترددين على الوحدة الصحية.

واستنكرت الصيدلانية المصرية تعرضها للإهانة ووصفها بأوصاف سيئة تحقر من شأنها، داعية نقابة الصيادلة ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة للتدخل لإنقاذها وحمايتها.

وكان مقطع فيديو قد وثق واقعة اعتداء بالضرب المبرح على الصيدلانية الشابة ايزيس مصطفى داخل الوحدة الصحية في قرية كفر عطا الله التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث كشف المقطع تناوب اثنتين من الموظفات تعملان معها بالضرب والسحل وجذبها من شعرها بحجة عدم ارتدائها الحجاب.

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا، حيث طالب رواد التواصل في مصر بسرعة التحقيق، خاصة بعدما نشرت الصيدلانية صورا أخرى لها توضح آثار الاعتداء الجسدي عليها.