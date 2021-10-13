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شاهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من جهل نتنياهو بالآيفون

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شاهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من جهل نتنياهو بالآيفون

نتنياهو يمرر أصبعه بسرعة كبيرة على شاشة "الآيفون" ويتصفحها عشوائياً

لندن- العربية.نت

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ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في فيديو سخر فيه الاثنين من طريقة تعامل رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، مع جهاز "الآيفون" وجهله بأسلوب استخدامه الصحيح، خصوصا تمرير الأصابع وانزلاقها على شاشة الجهاز.

الفيديو قصير، بالكاد مدته 7 ثوان فقط، إلا أنها كانت كافية ليعبر غانتس بأسلوب "ما قل ودل" عن رأيه بجهل نتنياهو، المعروف بلقب "بيبي" في إسرائيل، بكيفية التعامل السليم مع التقنيات الحديثة.

@gantzbe

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وكان غانتس رآه في فيديو جالسا في الكنيست، يمرر أصبعه بسرعة كبيرة على شاشة "الآيفون" ويتصفحها عشوائيا بطريقة بدا معها وكأنه لا يعرف كيف يتوقف عند تطبيق ما، لذلك أضاف غانتس مقطعا من إخراجه، بثه في حسابه بموقع TikTok الشبيه بيوتيوب، وفيه خاطب نتنياهو همسا بالعبرية وساخرا بالصوت والإشارة: "بيبي، ليس هكذا.. بل هكذا" يعني ليس بسرعة ودفشا كيفما كان، بل بنعومة يمررون الأنامل على الشاشات.

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