شاهد.. شرطة إيران تسحل وتعتقل امرأة لعدم ارتدائها الحجاب

فيديو صاعق هزّ مواقع التواصل الاجتماعي في إيران يظهر وحشية شرطة الآداب مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

فقد نشرت الناشطة الإيرانية الشهيرة، مسيح علي نجاد، أمس الخميس، فيديو على حسابها في تويتر، يظهر قيام شرطة الآداب باعتقال امرأة بالقوة لعدم ارتدائها الحجاب.

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وأرفقت هذه المشاهد بتعليق قالت فيه إن عناصر شرطة الآداب قاموا بالقبض على المرأة بأداة تستخدم لمطاردة الحيوان ورموها في الشاحنة.

اصلاحات گام به گام یعنی همین که با توسل به قوانین شرعی زن را به مقام انسانیت می‌رسانیم!



خوب نگاه کنید ماموران با قلاب و‌ ابزاری که برای شکار و زنده‌گیری حیوان استفاده می‌شود این زن را بازداشت و به داخل ون پرتاپ میکنند.#دوربین_ما_اسلحه_ما pic.twitter.com/SnM3WQRtSF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 14, 2021

كما علق ناشط آخر قائلاً: "ما هي إيران الحقيقية التي نتحدث عنها؟ هي ما تراه هنا (في الفيديو)"، مضيفاً: "تتعرض النساء بشكل روتيني للمضايقة والضرب والاعتقال العنيف في الأماكن العامة لعدم ارتدائهن الحجاب الإلزامي".

"الأربعاء الأبيض"

يذكر أن مسيح علي نجاد، التي تقيم في مدينة نيويورك، كانت أطلقت سلسلة من الحملات البارزة لحقوق المرأة الإيرانية، من بينها حملة "الأربعاء الأبيض" التي تدعو النساء في إيران إلى الاحتجاج على قوانين الحجاب الإلزامي من خلال ارتداء الحجاب الأبيض كل يوم أربعاء.

وقد حشدت الناشطة تأييداً واسع النطاق بين النساء والفتيات بإيران في السنوات الأخيرة.

معاقبة النساء

يشار إلى أنه بحسب منظمة العفو الدولية، تجبر النساء والفتيات في إيران، حتى من لم تتجاوز منهن السابعة بعد، على ارتداء الحجاب. ويتعامل النظام مع من لا يفعلن ذلك على أنهن "مجرمات" ويُعتقلن ويُعاقبن.

وتخضع شرطة الآداب في البلاد جميع النساء للمراقبة. ويجوب عناصرها شوارع المدينة بمركباتهم ويتمتعون بسلطة إيقاف أي امرأة لأي سبب يرونه مناسباً.

كذلك تشمل عقوبة الإمساك بامرأة غير محجبة القبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع غرامة، وفق المنظمة.