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شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!

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محمد رمضان يراقص المضيفات مجددا
محمد رمضان يراقص المضيفات

شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!

كتب معلقاً: "أحب أجيبها وهي طايرة على الله 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة جو البنات انهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية"

العربية.نت

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بعد أيام قليلة من فيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، شارك الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاثنين، فيديو جديدا له وهو يرقص صحبة مضيفات طائرته الخاصة.

ونشر رمضان الفيديو على حسابه الخاص على "إنستغرام"، مرفقاً التعليق: "أحب أجيبها وهي طايرة #على_الله 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة #جو_البنات انهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

ومنذ أيام قليلة، تصدر رمضان عناوين الصحف والأخبار كعادته، بعد الفيديو الذي ظهر فيه يرقص مع مضيفتين على متن طائرته الخاصة.

وتعليقاً على الواقعة، أشارت مصادر بوزارة الطيران المدني لـ"العربية.نت" إلى أنه ليس للوزارة أي حق في التدخل أو معاقبة المضيفتين، وذلك لأن الواقعة حدثت على متن طائرة الفنان الخاصة، في حين تطبق اللوائح والتشريعات الرسمية الصادرة عن الوزارة على الأطقم المصرية التابعة لشركات وطنية.

سيارة رمضان التي وصل بها إلى مقر افتتاح المهرجان في الجونة
سيارة رمضان التي وصل بها إلى مقر افتتاح المهرجان في الجونة

وأوضحت أنه في حالة رمضان، يخضع طاقم الضيافة للقوانين واللوائح الخاصة بالشركة الخاصة بهم، حتى وإن كانت في الأجواء المصرية.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان أقام حفلا خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مقدما العديد من الأغاني والرقصات وسط تفاعل جميع الحاضرين.

وكان قد وصل إلى مقر انعقاد المهرجان بسيارته اللمبورغيني الفارهة.

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