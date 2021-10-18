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فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة

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فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة

إثر خلاف نشب بين الزوجين.. اعتدى الرجل بوحشية على زوجته في مدخل عقار وأمام أعين طفلتهما التي ظهر عليها الرعب

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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ألقت السلطات المصرية القبض على رجل اعتدى على زوجته بوحشية أمام طفلتهما في الإسكندرية بينما وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لمصري يعتدي على زوجته بوحشية في مدخل عقار وأمام طفلتهما التي شعرت بالرعب من هول الصدمة، فيما تدخلت إحدى الجارات لإنقاذ السيدة.

وطالب رواد مواقع التواصل بسرعة ضبط الزوج ومحاكمته. وبالفعل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وقد كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو.

جارة تتدخل لوقع الاعتداء
جارة تتدخل لوقع الاعتداء
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وقالت الوزارة إن الفيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بمنطقة "سيدي بشر" في دائرة قسم شرطة "المنتزه". وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه من قبل السيدة الظاهرة في الفيديو.

وتبين، وفق بيان الداخلية، أن السيدة هي زوجة المتهم، وقد أصيبت بسحجات وكدمات متفرقة جراء الاعتداء عليها.

وأضافت الوزارة أنه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط الزوج. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة إثر خلافات نشب بينه وبين زوجته.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة.

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