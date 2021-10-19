شاهد.. عراك وتدافع بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي

اندلع عراك وتدافع بالأيدي بين النائبين الإسرائيليين بالكنيست، العربي أيمن عودة، واليهودي القومي المتشدد إيتمار بن غفير.

ووقع الاشتباك بين عودة (رئيس القائمة العربية المشتركة) وبن غفير (قوة يهودية)، أمام غرفة أحد أسرى حركة حماس المضربين عن الطعام، في مستشفى كابلان بمدينة رحوفوت وسط إسرائيل.

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من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن عودة حاول منع بن غفير من دخول غرفة الأسير الفلسطيني، وأبلغه أن الأسير الشاب (28 عاما) "غير معني برؤيته"، ما أدى إلى تراشق لفظي بينهما تطور لاحقا إلى شجار بالأيدي.