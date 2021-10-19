فضح نفسه.. لص يسرق هاتف صحافي مصري خلال بث مباشر

في موقف طريف، تعرض أحد الصحفيين في مصر، اليوم الثلاثاء، لسرقة هاتفه المحمول أثناء عرضه لبث مباشر على الهواء من شوارع القاهرة.

ففي حين كان مراسل "اليوم السابع" ينقل أجواء شوارع القاهرة بعد تعرض البلاد لهزة أرضية قدرت بـ6 درجات على مقياس ريختر، قام لص يقود دراجة بخارية بنشل الهاتف، دون أن يعلم أن الكاميرا مازالت مفتوحة على البث المباشر.

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فكشف هويته، وظهر وجهه كاملا، وهو يدخن سيجارته.

زلزال بقوة 6 درجات

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب عدة مناطق في البلاد صباح اليوم. وتداول رواد مواقع التواصل معلومات بوقوع زلزال شعر به سكان عدة محافظات دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

من جهته، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة في تمام الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي شعر به سكان غالبية مناطق مصر. وقال إن الهزة موقعها شرق البحر المتوسط وكانت بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث عدة توابع تسمى الهزات الارتدادية، ولكنها ستكون بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.